26 марта 2019

Текслера ждет еще одна важная встреча в Москве. Тема — выборы губернатора

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 18:27
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Конференция Единой России. Курган, флаг, единая россия, ер
Врио челябинского губернатора Алексей Текслер намерен встретиться с руководством «Единой России»Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио челябинского губернатора Алексей Текслер, помимо посещения администрации президента и правительства РФ, намерен встретиться с руководством «Единой России». Он планирует обсудить свое участие в выборах, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.

«В среду и четверг Текслер проводит встречи в правительстве и администрации президента. Он обсуждает текущие дела и свое участие в выборах. Также запланирована встреча в „Единой России“. Если в администрации президента решат, что он будет баллотироваться самовыдвиженцем, то партия станет собирать подписи за его выдвижение. Если Текслер будет выдвигаться от „ЕР“, то нужно обсудить необходимые процедуры», — добавил собеседник.

Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил, что Алексей Текслер находится в Москве. «Он в правительстве РФ, обсуждает повестку развития Челябинской области», — заверил чиновник.

Алексей Текслер улетел до конца недели. В среду и четверг он работает в Москве. В пятницу врио губернатора летит на Красноярский экономический форум.

Выборы губернатора Челябинской области намечены на 8 сентября. Одновременно пройдут выборы в райсоветы Челябинска.

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