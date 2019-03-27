Врио челябинского губернатора Алексей Текслер, помимо посещения администрации президента и правительства РФ, намерен встретиться с руководством «Единой России». Он планирует обсудить свое участие в выборах, сообщил «URA.RU» высокопоставленный источник.
«В среду и четверг Текслер проводит встречи в правительстве и администрации президента. Он обсуждает текущие дела и свое участие в выборах. Также запланирована встреча в „Единой России“. Если в администрации президента решат, что он будет баллотироваться самовыдвиженцем, то партия станет собирать подписи за его выдвижение. Если Текслер будет выдвигаться от „ЕР“, то нужно обсудить необходимые процедуры», — добавил собеседник.
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин подтвердил, что Алексей Текслер находится в Москве. «Он в правительстве РФ, обсуждает повестку развития Челябинской области», — заверил чиновник.
Алексей Текслер улетел до конца недели. В среду и четверг он работает в Москве. В пятницу врио губернатора летит на Красноярский экономический форум.
Выборы губернатора Челябинской области намечены на 8 сентября. Одновременно пройдут выборы в райсоветы Челябинска.