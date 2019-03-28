Преподаватели устроили пьяную драку в уральском техникуме, где изнасиловали кадета

В Екатеринбурге, в техникуме «Рифей», произошел новый скандал. Преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.
Как стало известно «URA.RU», в техникуме проходил кадетский сбор. «Я был на открытии этого сбора. Все прошло хорошо, я и предположить не мог, что могло так закончиться. Будем разбираться, конечно», — сказал «URA.RU» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
По предварительным данным, по окончании кадетского сбора преподаватели техникума решили это отметить и устроили застолье. Ночью пьяная компания вышла на улицу, где столкнулась с группой кадетов. В результате между преподавателями и их учениками произошла массовая драка. Охранники техникума вызвали полицию, но многие к их приезду разбежались.
«Сообщение о драке возле „Рифея“ в ОП № 13 поступило около двух часов ночи. На место происшествия выезжал наряд ППС. Четверо человек были задержаны и доставлены в отдел. Трое из них оказались потерпевшими, их направили на судмедэкспертизу для установления тяжести травм. Один из задержанных, тот, кто причинил им травмы, 1981 г. р. Ведутся поиск и опрос очевидцев. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщила «URA.RU» Ирина Каргаполова, начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу.
Ранее «URA.RU» писало, что в техникуме «Рифей» был изнасилован сокурсниками один из кадетов. В «Рифее» готовят будущих спасателей, пожарных и ювелиров.