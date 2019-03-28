27 марта 2019
26 марта 2019

Скандального южноуральского спикера отправили в отставку перед визитом ревизоров и силовиков

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 12:39
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. Курган (НЕОБР), пустое кресло
Спикер райсобрания лишился руководящей должностиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собрание депутатов Чесменского района 28 марта единогласно отправило в отставку спикера Владимира Федяшева. Об этом «URA.RU» сообщили источники в собрании. Депутаты исполнили требование прокуратуры Челябинской области, уличившей Федяшева в недостоверности сведений в декларации. В ближайшее время в районе начнет проверку Контрольно-счетная палата региона при поддержке представителей правоохранительных органов.

«Все депутаты проголосовали за отставку Федяшева», — заявил источник. Прокуратура установила, что председатель собрания скрыл в декларации три банковских счета, документы на земельные участки и нежилые помещения, а также занизил доходы. Депутатам внесли требование уволить Федяшева.

Решение о внеплановой проверки было принято после жалобы жителей муниципалитета на имя спикера законодательного собрания региона Владимира Мякуша. В обращении говорится о фактах возможной коррупции со стороны главы района Татьяны Жморщук, ее подчиненных и Владимира Федяшева. О теперь уже бывшем спикере собрания в районе говорят как о человеке чрезвычайно конфликтном.

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