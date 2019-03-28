Скандального южноуральского спикера отправили в отставку перед визитом ревизоров и силовиков

Собрание депутатов Чесменского района 28 марта единогласно отправило в отставку спикера Владимира Федяшева. Об этом «URA.RU» сообщили источники в собрании. Депутаты исполнили требование прокуратуры Челябинской области, уличившей Федяшева в недостоверности сведений в декларации. В ближайшее время в районе начнет проверку Контрольно-счетная палата региона при поддержке представителей правоохранительных органов.
«Все депутаты проголосовали за отставку Федяшева», — заявил источник. Прокуратура установила, что председатель собрания скрыл в декларации три банковских счета, документы на земельные участки и нежилые помещения, а также занизил доходы. Депутатам внесли требование уволить Федяшева.
Решение о внеплановой проверки было принято после жалобы жителей муниципалитета на имя спикера законодательного собрания региона Владимира Мякуша. В обращении говорится о фактах возможной коррупции со стороны главы района Татьяны Жморщук, ее подчиненных и Владимира Федяшева. О теперь уже бывшем спикере собрания в районе говорят как о человеке чрезвычайно конфликтном.