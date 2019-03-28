Мэрия Екатеринбурга запустила подготовку к строительству новой развязки у «Калины»

Администрация Екатеринбурга планирует реконструировать развязку у концерна «Калина» (пересечение переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом). 25 марта мэрия выпустила постановление, согласно которому МБУ «Мастерская генплана» должна подготовить проекты планировки и межевания территории под обновление дорожного объекта. Документ опубликован в «Екатеринбургском вестнике».
Также мэрия предложила «Мастерской генплана» получить в департаменте архитектуры техническое задание на разработку проектов. «Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга осуществлять прием предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проектов», — говорится в постановлении, подписанном мэром Александром Высокинским.
Ранее администрация Екатеринбурга подготовила проект плана подготовки города к 300-летию. В перечень вошло строительство транспортной развязки у «Калины» за шесть миллиардов рублей. Согласно документу, работа будет проходить в несколько этапов, на первом планируется создать переезд на дублер Сибирского трата.
Развязка у «Калины» была построена в 1963 году. В 2011 году объект ремонтировали, но его несущие конструкции требуют замены.