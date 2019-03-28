Ямальцы жалуются, что детей в садике кормят просрочкой

Женщина пожаловалась на качество питания в детсаду Фото: Анна Майорова © URA.RU

В детском садике «Солнышко» в Яр-Сале (ЯНАО) детей кормят некачественной и просроченной продукцией. На это пожаловалась мама одного из воспитанников депутату заксобрания Ивану Вершинину, рассказал парламентарий «URA.RU».

«Сообщила она мне вчера, попросила ее имя не называть, так как переживает из-за возможных проблем у нее и ребенка. Есть серьезные жалобы на качество питания в данном детском учреждении», — отметил Вершинин.

Он заявил, что пока не отправлял запросы по этой жалобе, так как женщина боится писать официальное обращение. Также депутат в своей группе в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что планирует рассказать коллегам о полученной жалобе, а также проинформировать органы власти.

В пресс-службе окружной администрации заявили, что за детским садом нарушения норм качественного питания не наблюдались. «Ранее детский сад не был замечен в нарушении норм качества питания. Жалоб от родителей в адрес департамента образования не поступало», — сообщили в мэрии. В пресс-службе правительства уточнили, что о следующей проверке детского сада «Солнышко» руководитель рабочей группы, которая проверяет продукцию на свежесть и качество, отчитается лично директору департамента образования. В эту группу входят родители детей.

Оперативный комментарий от представителей детского сада «Солнышко» получить не удалось. На звонки корреспондента не ответили.

На питание в образовательных учреждениях на Ямале жалуются уже не в первый раз. Ранее «URA.RU» сообщало, что студенты многопрофильного колледжа в Салехарде опубликовали фотографии в соцсетях, на которых видны грязная и треснувшая посуда, а также блюда с волосами и насекомыми.