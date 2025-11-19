Новые квартиры готовы для жителей отдаленного села ЯНАО

Все квартиры прошли итоговую проверку окружной службы государственного строительного надзора, застройщику выдано заключение о соответствии. Сейчас готовят документы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, после чего начнут выдавать ключи новоселам.

В селе Антипаюта проживает около трех тысяч человек. За последние семь лет здесь построили уже пятый дом для переселения северян из деревянного в капитальный жилфонд. За это время в новые квартиры переехали 132 семьи. В целом по Тазовскому району за тот же период расселено более 65 тысяч квадратных метров аварийного жилья, улучшили жилищные условия 1416 семей.