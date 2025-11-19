Провалился самый крупный тендер Ямала на 10,2 млрд рублей
Мэрии предстоит искать подрядчика заново
Администрация Нового Уренгоя не нашла подрядчика на реконструкцию очистных сооружений канализации стоимостью более 10 млрд рублей. По предварительным итогам 2025 года, закупка стала самой крупной в ЯНАО, превысив расходы региона даже на дорогостоящее дорожное строительство, сообщается в ЕИС «Закупки».
«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — сообщается в документации лота на выполнение работ по корректировке проектной документации, работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию очистных сооружений канализации в Новом Уренгое. В качестве причины отклонения заявки указана недостоверность содержащейся в ней информации. Наименование участника аукциона не указывается.
По данным источника, стоимость реконструкции очистных оценивается мэрией Нового Уренгоя в 10 млрд 227 млн рублей. Извещение стало самым крупным на Ямале в 2025 году. Обычно в округе самых высоких расходов требует дорожное строительство. Так, начальная стоимость контракта на реконструкцию автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок железнодорожной станции Ныда — Пангоды оценивалась заказчиком в шесть млрд 443 млн рублей. Данный контракт находится на стадии исполнения.
