Провалился самый крупный тендер Ямала на 10,2 млрд рублей

Администрация Нового Уренгоя не нашла подрядчика на реконструкцию очистных сооружений канализации стоимостью более 10 млрд рублей. По предварительным итогам 2025 года, закупка стала самой крупной в ЯНАО, превысив расходы региона даже на дорогостоящее дорожное строительство, сообщается в ЕИС «Закупки».

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — сообщается в документации лота на выполнение работ по корректировке проектной документации, работ по реконструкции и вводу в эксплуатацию очистных сооружений канализации в Новом Уренгое. В качестве причины отклонения заявки указана недостоверность содержащейся в ней информации. Наименование участника аукциона не указывается.