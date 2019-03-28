Пресс-секретарь думы Екатеринбурга Алена Земляникова и ее коллега в мэрии Анатолий Карманов будут уволены на этой неделе. По информации «URA.RU», последний рабочий день обоих чиновников — пятница, 29 марта. Кто займет их посты, пока неизвестно, равно как и причины, по которым руководство города решило избавиться от эффективных и коммуникабельных специалистов.
Алена Земляникова подтвердила «URA.RU» информацию по поводу своего ухода: «Да, я действительно написала заявление по собственному желанию. Завтра у меня последний рабочий день. Думаю, пришло время двигаться дальше. Я пришла работать в думу после 10 лет работы журналистом, 6 из которых проработала на ВГТРК. За два с половиной года, которые я проработала в думе, сменились целый созыв и три руководителя. Я благодарна каждому депутату за сотрудничество, считаю их своими учителями и наставниками. У нас была отличная команда! И журналистам я благодарна за взаимодействие, за отличные материалы и погружение в тему», — призналась «URA.RU» Земляникова.
Анатолий Карманов также не стал скрывать предстоящей отставки: «Екатеринбург — моя Родина, я продолжаю работать в любимом городе, открыт для диалога. Я искренне благодарю своих коллег и журналистов за совместную работу и насыщенную информационную повестку. Работать с такими профессионалами-руководителями и такой командой — бесценный опыт для меня».