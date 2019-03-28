Губернатор Югры Наталья Комарова отправилась с ревизией в поездку по региону. 28 марта она планирует посетить сразу три югорских муниципалитета: Югорск, Нягань и Советский район. Об этом «URA.RU» сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Во всех трех МО пройдут встречи с главами. В Югорске губернатор примет участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса — одного из самых больших в УрФО, также проведет рабочую встречу с главой города», — говорится в сообщении депсвязей. Там добавили, что в Нягани Комарова примет участие в открытом заседании общественного совета, ключевыми темами которого станут мероприятия по предупреждению ЧС в период паводка, а также реализация жилищных программ.
Как отмечает источник агентства в окружном правительстве ХМАО, по всем маршрутам компанию Комаровой составит главный федеральный инспектор Югры Андрей Руцинский, а также два ее заместителя Геннадий Бухтин и Алексей Шипилов.
Как ранее сообщало агентство, по итогам 2018 года Наталья Комарова лично объехала все 22 муниципалитета ХМАО. В этом году поездки по территориям продолжаются. Главный акцент делается на встречах с населением, градоначальниками, а также на контроле за исполнением жилищных программ.