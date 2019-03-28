Дума Асбеста несколько минут назад приняла решение досрочно прекратить полномочия депутата от КПРФ Натальи Крыловой. Эту информацию «URA.RU» подтвердила глава города Наталья Тихонова. Лишить Крылову мандата предписывала прокуратура. Сама народная избранница пока недоступна для комментариев.
«Подтвердили наличие оснований для лишения мандата в результате голосования 11 человек, по инициативе депутата Ларионова С. В. был поставлен вопрос о лишении мандата Крыловой, который положительно поддержали 11 депутатов, а это все-таки большинство. Не смотря на это, единство», — написала градоначальник.
Решение подтвердил и председатель мандатной комиссии Дмитрий Александрин. «Основанием для досрочного прекращения полномочий Натальи Крыловой является указание недостоверных сведений в антикоррупционной декларации — Крылова скрыла квартиру, в которой проживала. Указанное решение принято по итогу рассмотрения протокола антикоррупционной комиссии при губернаторе Свердловской области, которая выявила указанное нарушение. В эту комиссию входит в том числе и заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, присутствовавший на заседании. Решение о досрочном прекращении полномочий Крыловой поддержали 11 депутатов — большинство».
В областной администрации с таким решением не согласны. «За лишение проголосовало 11. А надо 2/3 — 14 мандатов. В итоге решение думы можно расценивать только как „не лишать“. Это зафиксировано в протоколе решений. Вероятно, это решения будут оспариваться в суде», — предположил присутствовавший на заседании представитель областной администрации.
Крылова считается одной из ключевых инициаторов саботажа в думе Асбеста. Объединившаяся вокруг нее группа депутатов срывала кворум представительного органа на протяжении трех месяцев. Сегодня заседание думы состоялось и на нем побывал свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько. Он выступил перед народными избранниками с речью, а уже после его отъезда в Екатеринбург асбестовские депутаты снова начали конфликтовать.