Мусорная реформа сейчас одна из самых горячих тем для обсуждения в стране Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Югру с официальным визитом 4 апреля посетит заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе генпрокуратуры России в УрФО.

«Этот визит стоит в графике, его тематика будет анонсирована позже», — заявили в надзорном ведомстве. Осведомленные источники говорят о том, что Юрий Гулягин планирует провести большое совещание с участием главы региона Натальи Комаровой и всех заинтересованных структур, посвященное мусорной реформе.

В марте в Югре прокуратура проводила «горячую линию», чтобы зафиксировать жалобы населения по этой теме. Принять участие в совещании в качестве докладчика собирается сопредседатель регионального отделение ОНФ в Югре Александр Колодич. Правда, в адрес самого общественника звучат обвинения в том, что связанная с ним управляющая компания в Нефтеюганске продолжает собирать деньги с населения за вывоз мусора. Хотя после Нового года плата за эту услугу должен начислять региональный оператор, а не УК.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Александр Колодич заявил, что звучащие в СМИ обвинения не выдерживают критики. А появившаяся в некоторых СМИ информация нужна, чтобы дискредитировать его, как участника совещания по мусорной реформе. «Во-первых, я являюсь лишь соучредителем управляющей компании, у нее есть руководство, которое занимается оперативным управлением. Любые вопросы по деятельности УК следует задавать в его адрес. Во-вторых, было бы наивно полагать, что попытка начисления двойных счетов за мусор останется незамеченной ни жителями, ни контролирующими органами. В Нефтеюганске я живу без малого 50 лет, и никогда краснеть за свои действия мне не приходилось», — заявил Колодич.