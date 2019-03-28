У Зеленского нашли итальянскую виллу на «курорте российских олигархов»

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский владеет виллой близ курорта Форте-дей-Марми на побережье Тирренского моря. В официальных декларациях шоумена данных о его 15-комнатных апартаментах нет.
«В 2017 году итальянская фирма San Tommaso SRL, задекларированная Владимиром Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми», — сообщает «Следствие.Инфо». По информации издания, вилла стоила 3,8 млн евро или почти 300 млн рублей.
Отмечается, что пресс-служба Зеленского не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о наличии у шоумена элитной недвижимости. «Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — ответили журналистам представители кандидата в президенты.
Согласно исследованию Киевского международного института социологии, Зеленский возглавляет предвыборный рейтинг кандидатов. Голосовать за комика собираются около 17% жителей Украины, в то время как рейтинги его конкурентов едва дотягивают до 10%, отмечает телеканал 360. Как напоминает «Национальная служба новостей», выборы украинского президента пройдут 31 марта.