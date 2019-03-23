Что изменит для России победа Зеленского на выборах президента Украины

Зеленский возглавляет предвыборную гонку Фото: Личная страница Владимира Зеленского во Вконтакте

Выборы президента Украины 31 марта могут привести к победе одного из самых спорных кандидатов — шоумена Владимира Зеленского. Согласно исследованию, проведенному общественной организацией «Передовые правовые инициативы», комик лидирует в народном рейтинге: за него собираются голосовать 34% избирателей. Опрошенные «URA.RU» политологи предположили, какие сюрпризы может преподнести президентская гонка на Украине и что ждет российско-украинские отношения.

фото: личная страница Ивана Мезюхо, «ВКонтакте»

Политолог Иван Мезюхо считает, что Владимир Зеленский, как и действующий лидер Украины Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, имеет шансы занять президентское кресло. «Большинство украинцев еще не определились, за кого голосовать. Все может решиться буквально в последний момент. Однако отрицать высокие рейтинги Зеленского нельзя несмотря на то, что это показывает не его легитимность, а уровень его обожания народом как артиста», — пояснил «URA.RU» эксперт.

По словам политолога, комик будет плохим президентом, поскольку у него нет ни предвыборной программы, ни понимания политической ситуации, поэтому он продолжит антироссийский курс и будет работать над евроинтеграцией и вступлением в НАТО.

О Зеленском стоит думать как о протеже украинского бизнесмена-миллиардера Игоря Коломойского, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. «Благодаря поддержке Коломойского шансы высоки, и Зеленский вполне сможет победить. Но для украинцев ничего не изменится: продолжится антироссийская риторика и ориентация на Запад», — сказал Мухин.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Сближения с РФ не будет, однако антироссийский курс станет умереннее, чем сейчас, — описывает сценарий развития Украины в случае победы на выборах Зеленского директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Окара. — Для обычных граждан никаких изменений не будет, все останется, как прежде».

По мнению политтехнолога, экс-председателя Совета министров Луганской Народной Республики и автора Telegram-канала «Политджойстик» Марата Баширова, Зеленский интересен как новатор, привнесший в украинскую политику особый популистский подход. «Зеленский говорит не о решении проблем, обсуждаемых на кухнях, а о том, что будет делать после того, как станет президентом. Теперь таким же инструментом пытаются пользоваться другие кандидаты», — объяснил свою позицию эксперт.

Также он предположил, что как президент комик покажет себя лишь через три года после избрания, поскольку управлять страной поначалу будут люди, активно продвигающие его кандидатуру.

В то же время Баширов подчеркнул, что изменить политическую ситуацию и наладить отношения с Россией не сможет ни один кандидат. Эксперт уверен: «Неважно, будет то Зеленский, Порошенко или Тимошенко. Дело не в кандидатах, а в погрязшей в коррупции системе выборов. Фальсифицировать результаты можно на любом этапе — при голосовании, при обработке голосов или при выгрузке окончательных результатов».