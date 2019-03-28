Европейский суд решил судьбу жалобы Кокорина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался рассматривать жалобу нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина. Обращение футболиста, переданное в оперативном порядке, не соответствовало правилам оформления.
«Заявление не было рассмотрено Судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента Суда», — приводит сообщение Европейского суда по правам человека РИА «Новости». Также представители ЕСПЧ подчеркнули, что Кокорину уже сообщили об отказе суда принимать его жалобу. При этом сотрудники суда не стали уточнять, какие ошибки допустил футболист.
Футболисты Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины вместе с Александром Протасовицким спровоцировали несколько драк в центре Москвы в октябре прошлого года, напоминает телеканал 360. По данным следствия, они напали на сотрудника «Первого канала» у гостиницы «Пекин», а затем в одном из кафе на Большой Никитской избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «хулиганство в составе группы лиц» и «побои». Суд, который вынесет футболистам окончательный приговор, пройдет 3 апреля, уточняет RT.