Гладков раскрыл, что сейчас происходит на Белгородском водохранилище

Ситуация на Белгородском водохранилище, пострадавшем от ударов ВСУ, остается стабильной, однако сохраняется опасность из-за возможных повторных обстрелов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — написал глава региона в своем telegram-канале. Гладков также сообщил, что в близлежащих населенных пунктах проведены подомовые обходы, и призвал жителей оперативно реагировать на рекомендации местных властей.

Ранее ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища, что привело к ее повреждению и риску затопления ряда улиц в приграничных населенных пунктах Белгородской области и на территории Харьковской области. Власти региона организовали эвакуацию жителей из зон потенциального подтопления и рекомендовали обращаться за помощью по телефонам экстренных служб и в местные администрации.