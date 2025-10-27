Гладков раскрыл, что сейчас происходит на Белгородском водохранилище
Ситуация на Белгородском водохранилище стабильна, но сохраняется угроза обстрелов, сообщил Гладков
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Ситуация на Белгородском водохранилище, пострадавшем от ударов ВСУ, остается стабильной, однако сохраняется опасность из-за возможных повторных обстрелов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — написал глава региона в своем telegram-канале. Гладков также сообщил, что в близлежащих населенных пунктах проведены подомовые обходы, и призвал жителей оперативно реагировать на рекомендации местных властей.
Ранее ВСУ нанесли удар по дамбе Белгородского водохранилища, что привело к ее повреждению и риску затопления ряда улиц в приграничных населенных пунктах Белгородской области и на территории Харьковской области. Власти региона организовали эвакуацию жителей из зон потенциального подтопления и рекомендовали обращаться за помощью по телефонам экстренных служб и в местные администрации.
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.