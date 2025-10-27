Трамп планирует принять Си Цзиньпина в США
Трамп запланировал встречу с лидером КНР на 2026 год
Фото: Official White House / Tia Dufour
Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китай в начале 2026 года и ожидает ответного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту президентского самолета во время перелета в Японию.
«Фактически существует договоренность, что я поеду в Китай в начале 2026 года. Председатель Си Цзиньпин может приехать в Вашингтон, или в Палм-Бич, или еще куда-то через некоторое время после этого», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах американо-китайских контактов. Трансляция выступления размещена на официальном сайте Белого дома.
Визит Трампа в Китай станет частью новой серии двусторонних переговоров, нацеленных на развитие политического диалога и координацию в сфере глобальной безопасности. Президент считает, что обмен визитами поспособствует стабилизации отношений и углублению сотрудничества между двумя странами в торговле, науке и борьбе с вызовами международной повестки.
Ранее Трамп и Си Цзиньпин уже планировал провести личную встречу на саммите АТЭС в Южной Корее, где собирались обсудить выгодную для обеих стран сделку и перспективы соглашений в торговле и безопасности. Также стороны неоднократно подчеркивали взаимную заинтересованность в продолжении прямого диалога и развитии контактов как на международных площадках, так и на территории своих государств.
