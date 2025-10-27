Сеть «Верный» ищет нового владельца
Основатель компании Андрей Рогачев поиски покупателя
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Сеть магазинов «Верный» может перейти к новому владельцу — основатель компании Андрей Рогачев начал поиск покупателя. Об этом пишет «Коммерсантъ».
«FMCG-сеть „Верный“ может сменить владельца — ее основатель Андрей Рогачев ведет поиск покупателя на компанию, стоимость которой оценивается в 25–35 млрд рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что в качестве покупателей рассматриваются крупнейшие сети.
Причиной возможной смены собственника называют желание Рогачева выйти из управления и монетизировать актив. В самой компании пояснили, что текущий информационный фон вокруг сделки отражает настроения и ожидания некоторых заинтересованных в покупке сторон.
Также отмечается, что «Верный» — привлекательный, но непростой актив. Сеть интенсивно развивалась в 2025 году: через операционную компанию ООО «Союз святого Иоанна Воина» был открыт 75-й новый магазин, превысив показатели за предыдущие годы. Основная часть магазинов компании находится в центре страны, где высокая конкуренция среди ритейлеров. К тому же 100 процентов долей компании принадлежат кипрской Edpal Ltd., что может потребовать дополнительной подготовки к продаже.
Оценки стоимости бизнеса разнятся. Глава департамента M&A BGP Capital Иван Пешков считает, что «Верный» может стоить 30–35 млрд рублей с учетом долговой нагрузки, а аналитики Infoline говорят о 25 млрд рублей. Эксперты подчеркивают, что речь идет о продаже всей сети, а не ее отдельных магазинов, поскольку для этого потребуется комплексная реорганизация и перезаключение аренды, что затруднит сделку.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.