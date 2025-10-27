Сеть «Верный» ищет нового владельца

Основатель компании Андрей Рогачев поиски покупателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть магазинов «Верный» может перейти к новому владельцу — основатель компании Андрей Рогачев начал поиск покупателя. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«FMCG-сеть „Верный“ может сменить владельца — ее основатель Андрей Рогачев ведет поиск покупателя на компанию, стоимость которой оценивается в 25–35 млрд рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что в качестве покупателей рассматриваются крупнейшие сети.

Причиной возможной смены собственника называют желание Рогачева выйти из управления и монетизировать актив. В самой компании пояснили, что текущий информационный фон вокруг сделки отражает настроения и ожидания некоторых заинтересованных в покупке сторон.

Также отмечается, что «Верный» — привлекательный, но непростой актив. Сеть интенсивно развивалась в 2025 году: через операционную компанию ООО «Союз святого Иоанна Воина» был открыт 75-й новый магазин, превысив показатели за предыдущие годы. Основная часть магазинов компании находится в центре страны, где высокая конкуренция среди ритейлеров. К тому же 100 процентов долей компании принадлежат кипрской Edpal Ltd., что может потребовать дополнительной подготовки к продаже.