ФСБ задержала жителя Запорожья за финансирование ВСУ
27 октября 2025 в 11:49
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Сотрудники ФСБ задержали жителя Запорожья по подозрению в оказании финансовой поддержки украинской армии. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в период с 2023 по 2025 годы задержанный осуществлял переводы денежных средств на счета, задействованные спецслужбами Украины и ВСУ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал