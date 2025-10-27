Чемпиона России по футболу и зятя депутат Госдумы пытались похитить в Петербурге: подробности дела
В Петербурге предотвращена попытка похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Инцидент произошел рядом с домом спортсмена и стал частью серии преступлений, совершенных одной группой злоумышленников. Правоохранительные органы задержали подозреваемых, которым теперь грозят серьезные уголовные обвинения. Подробнее о происшествии — в материале URA.RU.
Нападение на Андрея Мостового
Нападение на Андрея Мостового произошло 23 октября на улице Вязовой. Группа неизвестных напала на футболиста, схватила его за руки и попыталась насильно посадить в автомобиль. Мостовой оказал сопротивление. Также в конфликт вмешался незнакомый мужчина, который помог спортсмену.
Во время сезон 2020/2021 Мостовой в составе «Зенита» получил звание чемпиона России. Его вклад в успех команды обозначился 6 голами.
Похищение зятя депутата Госдумы
После похищения злоумышленники начали вымогать у жертвы десять миллионов рублей
Уже через два дня на Крестовском острове произошел новый инцидент — по сходному сценарию был похищен зять депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Преступникам удалось силой посадить мужчину в машину и увезти с места происшествия. После похищения злоумышленники начали вымогать у жертвы десять миллионов рублей, угрожая расправой. У мужчины отобрали мобильный телефон. Он смог отдать только 2,5 миллиона рублей на месте, а оставшиеся деньги обещал передать позднее через супругу.
Задержание подозреваемых
Благодаря работе сотрудников СК России, ФСБ и МВД, четверо подозреваемых были оперативно задержаны. По обоим эпизодам были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: похищение человека, разбой и покушение на похищение человека. Следствие продолжается.
