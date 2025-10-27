Трамп хочет встретиться с одним из главных союзников России

Президент США заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своей поездки по странам Азии. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту самолета по пути в Японию.

«У меня замечательные и долгие взаимоотношения с Ким Чен Ыном, мне он нравится, я ему тоже. Если он хочет встретиться, я буду в Южной Корее», — сказал Трамп. Трансляция выступления размещена на официальном сайте Белого дома.

Он также добавил, что пока не обсуждал расширение рабочей программы в Азии ради возможных переговоров с северокорейским лидером, но готов рассмотреть такой вариант, если будет проявлена соответствующая инициатива. Трамп уточнил, что одним из ключевых вопросов потенциальной встречи мог бы стать режим санкций США против КНДР.

