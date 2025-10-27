Трамп хочет встретиться с одним из главных союзников России
Президент США заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своей поездки по странам Азии. Об этом американский лидер сообщил журналистам на борту самолета по пути в Японию.
«У меня замечательные и долгие взаимоотношения с Ким Чен Ыном, мне он нравится, я ему тоже. Если он хочет встретиться, я буду в Южной Корее», — сказал Трамп. Трансляция выступления размещена на официальном сайте Белого дома.
Он также добавил, что пока не обсуждал расширение рабочей программы в Азии ради возможных переговоров с северокорейским лидером, но готов рассмотреть такой вариант, если будет проявлена соответствующая инициатива. Трамп уточнил, что одним из ключевых вопросов потенциальной встречи мог бы стать режим санкций США против КНДР.
Ранее сообщалось, что Россия никогда не забудет помощь солдат КНДР, которые жертвовали собой ради освобождения Курской области. Вклад северокорейских солдат был отмечен председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. По его словам, этот подвиг навсегда войдет в историю российско-северокорейских отношений.
