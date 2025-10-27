Первое преступление произошло днем 23 октября. Неподалеку от одного из домов на улице Вязовой неизвестные применили насилие в отношении футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Злоумышленники попытались его похитить. Спустя два дня, 25 октября, те же злоумышленники совершили новое преступление на Крестовском острове рядом с одним из магазинов. Они похитили мужчину, применив к нему силу. После этого пострадавшего заставили перевести на счет преступников 210 тысяч рублей, а также выдвинули требование передать им еще 10 миллионов рублей.