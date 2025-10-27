Готовьтесь к шторму: насколько сильной окажется магнитная буря 28 октября

В ближайшие дни на Землю обрушится магнитная буря Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

После нескольких спокойных дней Землю снова накроет поток солнечного ветра. По расчетам специалистов, 28 октября ожидается всплеск геомагнитной активности. О том, насколько сильным окажется шторм 28 октября — в материале URA.RU.

Солнечная активность 28 октября 2025

Согласно данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, уровень солнечной активности остается низким — 2,3 балла из 10, однако на Солнце продолжают происходить отдельные вспышки класса С.Сегодня утром была зафиксирована вспышка уровня С1.0, произошедшая в 04:41 по московскому времени. Новых сильных вспышек и выбросов корональной массы в направлении Земли пока не зарегистрировано.

При этом ученые отмечают, что скорость солнечного ветра постепенно возрастает, а плотность частиц в межпланетной среде остается повышенной. Это типичные признаки приближения плазменного потока, связанного с корональной дырой, который способен вызвать возмущение магнитного поля Земли.

Вероятность магнитной бури 28 октября

Прогноз магнитной бури на ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной активности

По данным прогнозов, 28 октября магнитосфера Земли перейдет в состояние возмущения и вероятно достигнет уровня слабой магнитной бури. Вероятность спокойной магнитосферы оценивается всего в 5%, возбужденной — 20%, тогда как вероятность магнитной бури достигает 75%.

Таким образом, уже в ночь на 28 октября ожидается значительное усиление геомагнитной активности, которое продлится примерно до утра 29 октября. Метеозависимым людям стоит быть внимательнее к самочувствию: возможны головные боли, усталость, скачки давления и нарушения сна.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

После всплеска 28–29 октября ученые прогнозируют спокойный период до начала ноября. Следующие возмущения магнитного поля вероятны 2, 7, 16 и 24 ноября, однако они, по предварительным данным, не превысят уровень слабых бурь. Однако в конце месяца ученые прогнозируют новый шторм: до «красных» значений уровень геомагнитной активности поднимется 25-26 числа.

Какие симптомы у человека при магнитных бурях

Во время магнитных бурь у многих людей наблюдаются сонливость, раздражительность, головная боль и снижение концентрации. У пожилых и метеозависимых возможны скачки давления, учащенное сердцебиение и обострение хронических заболеваний. Симптомы чаще всего проявляются вечером и ночью, когда магнитные колебания наиболее выражены.

Какие таблетки пить при магнитных бурях

Врачи советуют не перегружать организм в этот день и избегать стрессов. При ухудшении самочувствия можно принять магний B6, глицин или валериану. Людям с гипертонией следует держать под рукой свои препараты для контроля давления.