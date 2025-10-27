Чемпионка Мельникова верит в возвращение россиян на европейские турниры

Мельникова надеется на возвращение россиян на европейские соревнования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова верит в скорое снятие запрета на участие российских спортсменов в турнирах Европейского гимнастического союза. Об этом она заявила после возвращения из Индонезии, где проходил чемпионат мира.

«Чемпионат Европы в следующем году будет в августе. Поэтому есть еще время, и я очень надеюсь на то, что все-таки мы туда вернемся. И мне кажется, что сейчас этот чемпионат мира в Джакарте и даже те же самые медали, которые сейчас у нас есть, дадут очень большой толчок к возврату на чемпионат Европы», — приводит слова гимнастки ТАСС.

Мельникова также сообщила, что у нее очень хорошие ожидания. Спортсменка подчеркнула, что пропуск континентального турнира автоматически закроет сборной России доступ на чемпионат мира в Роттердаме и лишит ее шансов бороться за олимпийские квоты на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте стал первым международным стартом для российских атлетов за последние четыре года. Из-за санкций федерации выступали в нейтральном статусе, без национальной символики. Мельникова выиграла личное многоборье и опорный прыжок, а также стала второй в упражнениях на брусьях. Маринов завоевал бронзу в этом же виде. В ближайшее время российское спортивное сообщество ожидает новых заявлений европейского гимнастического союза относительно участия россиян в европейских турнирах.