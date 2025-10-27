Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

Трамп сделал первое заявление после испытания ядерной ракеты «Буревестник»

27 октября 2025 в 11:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Беседа Трампа с журналистами транслировалась на официальном сайте Белого дома

Беседа Трампа с журналистами транслировалась на официальном сайте Белого дома

Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп выступил с первым комментарием по поводу недавних испытаний российской ядерной ракеты «Буревестник». Заявление прозвучало на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.

«Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», — заявил Трамп. Его беседа с журналистами транслировалась на официальном сайте Белого дома. 

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении ключевых этапов испытаний ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако для постановки нового оружия на боевое дежурство России еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение.

Продолжение после рекламы

«Буревестник» — российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Официально она позиционируется как стратегическое оружие с практически неограниченной дальностью и возможностью преодоления современных средств противоракетной обороны. Впервые о разработках в этом направлении российское руководство заявило в 2018 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Мирослава
    27 октября 2025 12:38
    Россия не играет игры с ними , а они играют в игры , со свободной и независимой Россией .
Добавить комментарий
Следующий материал