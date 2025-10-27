Трамп сделал первое заявление после испытания ядерной ракеты «Буревестник»
Беседа Трампа с журналистами транслировалась на официальном сайте Белого дома
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп выступил с первым комментарием по поводу недавних испытаний российской ядерной ракеты «Буревестник». Заявление прозвучало на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио.
«Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», — заявил Трамп. Его беседа с журналистами транслировалась на официальном сайте Белого дома.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершении ключевых этапов испытаний ракеты «Буревестник». По его словам, «решающие испытания завершены», однако для постановки нового оружия на боевое дежурство России еще предстоит осуществить необходимое регламентное сопровождение.
«Буревестник» — российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Официально она позиционируется как стратегическое оружие с практически неограниченной дальностью и возможностью преодоления современных средств противоракетной обороны. Впервые о разработках в этом направлении российское руководство заявило в 2018 году.
- Мирослава27 октября 2025 12:38Россия не играет игры с ними , а они играют в игры , со свободной и независимой Россией .