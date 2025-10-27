Трамп двумя словами ответил насчет новых санкций против России
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian
Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть детали возможного введения новых санкционных мер против России. Американский лидер заявил журналистам, что они «узнают» о его решении со временем.
«Вы узнаете», — ответил Трамп на вопрос журналистки, рассматривает ли он возможность новых санкций против РФ. Заявление было сделано во время общения с прессой в Белом доме.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не уверен, приведут ли новые санкции США к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но был уверен в их влиянии на ситуацию. До этого Соединенные Штаты уже вводили ограничения против дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а также отменили встречу Трампа с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште.
