Трамп двумя словами ответил насчет новых санкций против России

Трамп отказался раскрыть планы по новым санкциям против РФ
27 октября 2025 в 12:00
Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

Президент США Дональд Трамп отказался раскрыть детали возможного введения новых санкционных мер против России. Американский лидер заявил журналистам, что они «узнают» о его решении со временем.

«Вы узнаете», — ответил Трамп на вопрос журналистки, рассматривает ли он возможность новых санкций против РФ. Заявление было сделано во время общения с прессой в Белом доме.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не уверен, приведут ли новые санкции США к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, но был уверен в их влиянии на ситуацию. До этого Соединенные Штаты уже вводили ограничения против дочерних компаний «Роснефти» и «Лукойла», а также отменили встречу Трампа с Путиным, которая должна была пройти в Будапеште.

