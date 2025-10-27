В Иркутской области перекрыли трассу из-за страшного ДТП
Трассу «Сибирь» полностью перекрыли из-за массового ДТП с грузовиками в Иркутской области
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Иркутской области полностью перекрыли для движения в обоих направлениях после массового ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Столкновение вызвало пожар, движение транспорта перенаправляют через объездные пути.
«Дорожное происшествие зарегистрировано сегодня в районе 8 часов утра на 1325 километре федеральной автодороги Р-255 „Сибирь“ в районе поселка Камышет Нижнеудинского района. Ряд машин охвачены огнем», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.
На месте работают экстренные службы и экипажи ДПС. Для объезда участка ДТП организован маршрут через поселок Камышет. Информация о пострадавших уточняется.
ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет стало уже не первым случаем массового столкновения на этом участке. Аналогичная авария с участием грузовиков и легковых автомобилей произошла ранее в этом же районе, когда в результате столкновения машины также загорелись, а движение на трассе было полностью перекрыто в обоих направлениях.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.