В Иркутской области перекрыли трассу из-за страшного ДТП

Трассу «Сибирь» перекрыли из-за ДТП с грузовиками в Иркутской области
27 октября 2025 в 11:21
Трассу «Сибирь» полностью перекрыли из-за массового ДТП с грузовиками в Иркутской области

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Иркутской области полностью перекрыли для движения в обоих направлениях после массового ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Столкновение вызвало пожар, движение транспорта перенаправляют через объездные пути.

«Дорожное происшествие зарегистрировано сегодня в районе 8 часов утра на 1325 километре федеральной автодороги Р-255 „Сибирь“ в районе поселка Камышет Нижнеудинского района. Ряд машин охвачены огнем», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.

На месте работают экстренные службы и экипажи ДПС. Для объезда участка ДТП организован маршрут через поселок Камышет. Информация о пострадавших уточняется.

ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет стало уже не первым случаем массового столкновения на этом участке. Аналогичная авария с участием грузовиков и легковых автомобилей произошла ранее в этом же районе, когда в результате столкновения машины также загорелись, а движение на трассе было полностью перекрыто в обоих направлениях.

