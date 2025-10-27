В Иркутской области перекрыли трассу из-за страшного ДТП

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Иркутской области полностью перекрыли для движения в обоих направлениях после массового ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей. Столкновение вызвало пожар, движение транспорта перенаправляют через объездные пути.

ДТП на трассе Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет стало уже не первым случаем массового столкновения на этом участке. Аналогичная авария с участием грузовиков и легковых автомобилей произошла ранее в этом же районе, когда в результате столкновения машины также загорелись, а движение на трассе было полностью перекрыто в обоих направлениях.