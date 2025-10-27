В Башкирии объявлена беспилотная опасность
Жителям Башкирии приходят сообщения о беспилотной опасности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На территории Башкирии утром 27 октября было объявлено о беспилотной угрозе. Специалисты МЧС рассылают жителям республики предупреждающие сообщения с рекомендациями по соблюдению мер безопасности.
«Жителям Башкирии приходят сообщения о беспилотной опасности», — передает UFA1. В сообщениях указывается необходимость избегать длительного нахождения на открытых пространствах. Также МЧС просят граждан не подходить к окнам без необходимости. Одновременно с предупреждением в нескольких районах Башкортостана были отмечены временные перебои в работе мобильного интернета.
