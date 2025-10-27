«Вынес на себе 20 раненых»: российский боец рассказал о невероятном подвиге

Санитар «Орин» вынес 20 раненых бойцов с передовой за сутки под огнем Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Военнослужащий группы эвакуации Южного военного округа с позывным «Орин» за сутки вынес с передовой 20 раненых бойцов, работая под непрерывным огнем противника. Передает информацию одно из изданий.

«Был штурм, когда на себе вынес 20 человек раненых. Это почти сутки не спишь. Пока перетаскиваешь, постоянно ведется огонь, работает миномет, дроны осуществляют сбросы», — поделился военный с агентством РИА Новости.

По его словам, самым опасным моментом является пересечение открытой местности протяженностью 700-900 метров. «Орин» отметил, что когда боец видит его, то уже знает, что останется в живых. По его словам, раненые постоянно благодарят его за спасение, повторяя: «Спасибо, что я живой».

