Индия остается ключевым покупателем российской нефти вопреки всем санкциям

Цивилев: Индия остается ключевым партнером РФ по нефти
27 октября 2025 в 11:11
Индия остается ключевым партнером России по поставкам нефти, сообщил Цивилев

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Индия продолжает оставаться ключевым партнером для российского топливно-энергетического комплекса, поставки нефти в текущем году сохраняются на высоком уровне. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью.

«Индия остается для нас ключевым партнером. В 2024 году на ее долю пришелся значительный объем нашего экспорта нефти, и в этом году поставки остаются на высоком уровне», — сказал Цивилев для ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия перенаправила экспортные потоки нефти и газа с западных направлений на восточные и южные рынки. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, подтвердив стратегический курс на диверсификацию поставок энергоресурсов, передает информацию издание RT.

