Индия остается ключевым покупателем российской нефти вопреки всем санкциям
Индия остается ключевым партнером России по поставкам нефти, сообщил Цивилев
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Индия продолжает оставаться ключевым партнером для российского топливно-энергетического комплекса, поставки нефти в текущем году сохраняются на высоком уровне. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью.
«Индия остается для нас ключевым партнером. В 2024 году на ее долю пришелся значительный объем нашего экспорта нефти, и в этом году поставки остаются на высоком уровне», — сказал Цивилев для ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия перенаправила экспортные потоки нефти и газа с западных направлений на восточные и южные рынки. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев, подтвердив стратегический курс на диверсификацию поставок энергоресурсов, передает информацию издание RT.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.