Индия остается ключевым покупателем российской нефти вопреки всем санкциям

Индия продолжает оставаться ключевым партнером для российского топливно-энергетического комплекса, поставки нефти в текущем году сохраняются на высоком уровне. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью.

«Индия остается для нас ключевым партнером. В 2024 году на ее долю пришелся значительный объем нашего экспорта нефти, и в этом году поставки остаются на высоком уровне», — сказал Цивилев для ТАСС.