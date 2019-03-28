Два белых медведя из парка «Роев ручей» в Красноярске предсказали результаты президентских выборов на Украине. Видео «голосующими» белыми мишками появилось в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, что сотрудники парка сначала дали выбор медведю Буяну, перед которым поставили три тыквы с фотографиями участников президентской гонки. Своим кандидатом на победу животное выбрало действующего лидера страны Петра Порошенко. Далее «голосовать» за президента Украины вышла медведица Аврора. Среди трех кусков мяса с фотографиями кандидатов она выбрала комика Владимира Зеленского.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта, напоминает RT. Несмотря на то, что предвыборный рейтинг возглавляет шоумен Владимир Зеленский, бывшие представители власти уверены, что Петр Порошенко выиграет выборы из-за масштабных фальсификаций, отмечает агентство Nation News.