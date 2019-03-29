Депутат попросил Мединского штрафовать за «президенток» и «редакторок»

Депутат попросил Владимира Мединского штрафовать за использование феминитивов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой ввести штрафы за использование феминитивов. Их парламентарий называет «искажением русского языка и пропагандой безграмотности».

Петров попросил министра дать официальное разъяснение относительно уместности использования феминитивов в официальных СМИ и на других онлайн-площадках, а также выступить инициатором введения штрафов «за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности для СМИ и всех социальных сетей» в России.

В своем обращении, как пишет РИА «Новости», парламентарий выразил недовольство тем, что издания прибегают к таким формам слов, как «редакторка», «министерка», «президентка» и другим. Феминитивы «усугубляют и подчеркивают различие между полами». Кроме того, такая практика может «негативно повлиять на дальнейшее развитие языка и заложить бомбу замедленного действия под основу русской и российской языковой идентичности», подчеркнул депутат.