В Югре силовики возбудили дело из-за упавшего с крыши снега

Следственное управление СКР по ХМАО возбудило уголовное дело в отношении мастера управляющей компании из Лангепаса, по вине которого 37-летний мужчина получил перелом бедренной кости из-за сошедшей с крыши снежной лавины. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Следствие полагает, что сход снега стал возможен в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны мастера управляющей компании, в должностные обязанности которого входили контроль над состоянием крыш и организация уборки с них снежного покрова», — говорится в сообщении следственного управления.
В отношении коммунальщика возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Санкции предполагают лишение свободы сроком на один год. Ранее «URA.RU» сообщало о произошедшем ЧП. Жители Лангепаса были шокированы случившимся, а городская администрация собирала экстренное совещание с управляющими компаниями, чтобы не допустить повторения такого инцидента.