В Югре снег с крыши обрушился на мужчину, ему потребовалась госпитализация

Неочищенные скатные крыши зданий — главная весенняя опасность Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Лагнепасе снег сошел с крыши и обрушился на прохожего, мужчина получил травмы. Произошедшее напугало горожан, и они активно обсуждают инцидент в социальных сетях.

«Вечером (11 марта — прим. ред) по адресу ул. Мира, 42б, со стороны нового магазина, произошел сход снега, придавило человека, мужчину или женщину, непонятно. Приехали „скорая“ и машина ОМВД. Надеюсь, с человеком ничего страшного не случилось», — написала в группе «Подслушано в Лангепасе» пользователь с ником Elena Bezvamilnaj.

В результате падения снежной лавины пострадал мужчина, уточнили в городской администрации. На месте происшествия ему была оказана первая помощь, а затем он был отправлен в лангепасскую больницу с травмами средней степени тяжести. По неофициальным данным, речь идет о переломе бедра. «Теперь это будет повторяться из года в год» — опасается Виталий Покрошинский. «Сложно представить, как быть осторожным. Ведь сход происходит внезапно и молниеносно. Особенно опасно у крыльца подъезда, заходить и выходить все равно надо», — недоумевает Татьяна Савран.

В администрации Лангепаса сейчас изучаются все обстоятельства произошедшего. Чиновникам предстоит выяснить, кто в данном случае ответственен за уборку снега — управляющая компания или руководство магазина. Параллельно в администрации провели совещания с коммунальными предприятиями, где на примере ЧП еще раз объяснили необходимость своевременной очистки крыш и козырьков зданий от снега.