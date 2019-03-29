Путин присвоил Пореченкову звание Народного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Народного артиста России бывшему ведущему шоу «Битвы экстрасенсов» Михаилу Пореченкову. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание Народного артиста России Пореченкову Михаилу — артисту Московского художественного академического театра им. А.П. Чехова», — сказано указе, подписанным Путиным.
Звание «Народный», просто почетно. Титул практически ничего не меняет в жизни артиста, никаких особых льгот знаменитости не получают. В законодательстве России не указано, сколько должны получать представители творческих профессий, обладающие титулом. У всех артистов-пенсионеров пенсия практически одинаковая. По данным газеты «Комсомольская правда», даже артисты, у которых была огромная популярность, альбомы продавались миллионными тиражами, а фильмы горячо любимы народом, получают максимум 15 тыс. рублей.
Михаил Пореченков получил широкую известность после роли Алексея Николаева, главного героя шпионского сериала «Агент национальной безопасности», шедший по российскому телевидению в начале 2000-х годов. Пореченков появлялся и на скандальном проекте «Битва экстрасенсов» в качестве ведущего. Зрители видели его на экранах с первого по седьмой сезон. Позже он сделал ряд разоблачительных заявлений по шоу.