28 марта 2019
27 марта 2019

В Тюменской области из-за жалоб встало строительство дома правосудия

Елена Познахарева
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 17:40
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Рабочий визит Николая Цуканова по строящимся объектам к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, стройка, строительство на улице васенко
В Управлении капитального строительства Тюменской области будет проведена внеплановая проверкаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алтайская компания «КС-Строй» приостановила аукцион по выбору подрядчика для строительства Дворца правосудия в Увате в Тюменской области. Директор написал жалобу в ФАС и указал на ошибки в проведении закупки, связанные с банковскими гарантиями при заключении договора.

«ООО „КС-Строй“ пожаловался на действия заказчика ГКУ ТО „Управление капитального строительства“ при проведении электронного аукциона. В УФАС России указанная жалоба признана соответствующей требованиям. Будет осуществлена внеплановая проверка в отношении заказчика», — сообщил руководитель УФАС по Тюменской области Игорь Веретенников.

В управлении государственных закупок отказались комментировать дальнейшую процедуру проведения аукциона и сроки определения подрядчика. Напомним, в Увате до середины 2020 года должен быть построен Дом правосудия. Максимальная цена контракта составляет 134,1 млн рублей.

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