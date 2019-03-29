В Тюменской области из-за жалоб встало строительство дома правосудия

Алтайская компания «КС-Строй» приостановила аукцион по выбору подрядчика для строительства Дворца правосудия в Увате в Тюменской области. Директор написал жалобу в ФАС и указал на ошибки в проведении закупки, связанные с банковскими гарантиями при заключении договора.
«ООО „КС-Строй“ пожаловался на действия заказчика ГКУ ТО „Управление капитального строительства“ при проведении электронного аукциона. В УФАС России указанная жалоба признана соответствующей требованиям. Будет осуществлена внеплановая проверка в отношении заказчика», — сообщил руководитель УФАС по Тюменской области Игорь Веретенников.
В управлении государственных закупок отказались комментировать дальнейшую процедуру проведения аукциона и сроки определения подрядчика. Напомним, в Увате до середины 2020 года должен быть построен Дом правосудия. Максимальная цена контракта составляет 134,1 млн рублей.