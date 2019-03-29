Власти Ямала расселят жителей новостройки, у которой лопаются стены

Для жильцов выделили места в маневренном фонде Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Жильцы новостройки по улице Тундровая, 14 в Новом Уренгое (ЯНАО), у которой полопались стены сразу после ввода в эксплуатацию, будут расселены. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Дом признан ограниченно работоспособным и подлежащим реконструкции. На данный момент угрозы жизни людей, проживающих в нём, нет. Тем не менее принято решение о переселении жильцов. Распоряжение правительства ЯНАО будет подписано в ближайшие дни», — заявили в пресс-службе правительства.

На совещании, где поднимался вопрос проблемного дома, заместитель губернатора округа Андрей Воронов отметил, что жильцов переместят в маневренный фонд. «Для этих целей выделено 60 квартир в доме № 7/2 в микрорайоне Строителей и доме № 5 в микрорайоне Тундровый. Жилье собственникам предоставляется временно, до получения ими возмещения по итогам мероприятий по изъятию земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимого имущества», — сказал Воронов.

Ранее «URA.RU» сообщало, что проблемный дом сдали в 2014 году, но уже тогда жители заметили, что трещины в стенах появились почти сразу. Очередные жалобы на условия проживания появились в конце январе в соцсетях. Жильцы поделились видео лопающихся стен. Объект построила компания «Стройсистема», которая уже обанкротилась и не выплатила гарантийный ремонт.