Глава Зауралья начал борьбу с «фейками» о Росатоме

Вадим Шумков анонсировал новые проекты Росатома в Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области создадут межведомственную комиссию, одна из задач которой — избежать информационных спекуляций и вбросов против уже действующих и новых проектов госкорпорации «Росатом». Об этом врио губернатора Зауралья Вадим Шумков заявил 29 марта на расширенном заседании совета глав муниципальных образований региона.

«Ведется работа по новым совместным проектам с Росатомом. С целью избежать информационных спекуляций и вбросов, правительством и Росатомом будет создана совместная комиссия, открытая для участия населения», — заявил Шумков.

Глава региона потребовал еженедельно публиковать в открытом доступе результаты замеров радиационного фона в тех районах, где Росатом уже ведет свою деятельность: «Они регулярно проводят эти замеры. Население будет понимать, что это официальные данные». По словам Шумкова, это позволит противодействовать случаям, когда в муниципалитеты «приезжают какие-то непонятные люди, не проживающие на этой территории, и рассказывают, как все страшно».

В Курганской области основным активом Росатома является уранодобывающее предприятие «Далур». Ранее «URA.RU» сообщало, что активисты движения «Антиуран» заявили об экологической катастрофе в Зауралье: якобы на месте добычи урана в Далматовском районе разлились радиоактивные отходы. Специалисты Росприроднадзора, Ростехнадзора и департамента природных ресурсов провели проверку и опровергли это заявление.