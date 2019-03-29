Ямальские нефтяники опробовали новую технологию бурения

В «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе» начали применять цифровое бурение при строительстве эксплуатационных скважин. Уникальный для отечественной нефтедобычи проект реализуется совместно с Научно-техническим центром «Газпром нефти» и буровой компанией Asia Drilling на Вынгаяхинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
«Использование технологии цифрового бурения уменьшает срок строительства скважины практически на 20 процентов и значительно снижает влияние человеческого фактора. Тем самым мы не только повышаем производительность, но и существенно уменьшаем риск производственного травматизма, что соответствует политике компании в области промышленной безопасности», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Александр Шушаков.
Цифровая буровая осуществляет мониторинг и анализ данных телеметрии в забое, самостоятельно регулирует нагрузку на долото, крутящий момент, подачу жидкости и другие параметры. Комплекс также позволяет прогнозировать риски, предотвращая падение инструмента в скважину, преждевременный износ или повреждение дорогостоящего оборудования. Установка оснащена автоматизированным гидравлическим ключом, исключающим ручной труд при спускоподъемных операциях.
«Железный помбур», как окрестили новый программно-аппаратный комплекс нефтяники, полностью состоит из компонентов российского производства и по своим техническим характеристикам не уступает передовым зарубежным аналогам. Ранее подобные технологии в «Газпром нефти» применялись только при разработке шельфовых месторождений.
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