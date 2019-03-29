Деньги Грудинина привели к расколу внутри КПРФ

Зюганов из-за Грудинина оказался в непростой ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Внутри КПРФ идет борьба не только за освободившийся мандат депутата Госдумы после смерти Жореса Алферова, но и столкновения внутренних группировок за пост председателя партии. Такое мнение выразил в беседе с «URA.RU» профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Олег Матвейчев, комментируя отказ первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ Петра Медведеа депутатского мандата, который, как ожидалось, передадут Павлу Грудинину.

Уход с поста председателя партии в ближайшие годы обострит борьбу, уверен он. «Геннадий Зюганов скоро уходит, через несколько лет ему уже будет не до партии. Ему на пенсию надо заработать. Поэтому сейчас на свой пост он проталкивает своего внука, но есть и другие группировки, например, в виде Афонина и Мельникова. А также и сибирская группировка в лице Локотя и Левченко. Учтите и иных серьезных игроков, которые участвуют в подковерной борьбе», — подчеркнул Матвейчев.

С другой стороны, в ситуации с освободившимся мандатом играет роль и финансовый вопрос, добавляет политолог. «Ни один нормальный здравый человек не откажется переехать в Москву и занять кресло в парламенте. Ему поступила соответствующая команда от руководства партии. Ее председатель Геннадий Зюганов сейчас находится в безвыходной ситуации. Он, по всей видимости, взял хорошую сумму от Грудинина за этот мандат. Если ориентироваться по прошлым временам и расценкам, то гарантированное место в Госдуме стоит от 3 до 5 млн долларов. Деньги эти получены, но никто их возвращать не собирается», — заявил политолог.

Эксперт отметил, что Грудинину нужны не столько деньги, сколько депутатская неприкосновенность, чтобы избежать проблем с бизнесом. «У него сейчас остро стоят вопросы, связанные с землей, партнерами и уголовным делом вокруг фальсификацией подписей, когда он забирал колхоз у людей, который теперь на 90% принадлежит ему. Там 40% лично у него во владении, еще 20% через офшор, а остальную часть он контролирует через друзей. Естественно, это все передавалось незаконным образом», — подчеркнул Матвчейчев.

В данном случае, полагает он, Грудинин хочет побыстрее получит мандат, потому что боится, что жена может у него все отобрать при разводе. В этой связи политолог напомнил ситуацию, в которую попал экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян в 2010 году. «Генпрокурор вышел в ГД, сказал, что возбуждено дело, попросил снять неприкосновенность. Депутаты проголосовали, но пока все это длилось, то Егиазарян уже уехал в США. Затягивание процесса ареста — это и есть главный бонус. Для Грудинина все крутится вокруг возможности все бросить и сбежать», — рассказал он.

По его мнению, сейчас происходит полная деградация КПРФ. «Вместо нобелевского лауреата сейчас у них офшорный олигарх, который забрал народное добро. Против чего коммунисты, кстати, всегда и выступали. КПРФ за деньги готова хоть черта в партию ставить», — заключил Матвейчев.