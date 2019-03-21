Грудинин хотел защититься от бывшей жены депутатским мандатом

ЦИК отказал Павлу Грудинину в депутатском статусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин стремился стать депутатом Госдумы, чтобы усложнить раздел имущества со своей бывшей женой, считают эксперты. Однако именно это самое имущество и помешало ему обрести статус члена парламента. 21 марта члены ЦИК отказались передавать Грудинину мандат из-за информации о наличии у него заграничных счетов.

О разводе Павла и Ирины Грудининых стало известно еще летом 2018 года. Однако процесс раздела совместно нажитого идет до сих пор. По закону, из-за статуса инвалида Ирина может претендовать на две трети от имущества бывшего мужа. В начале 2018 года ЦИК оценивал доходы Грудинина в 157 миллионов рублей.

В 2018 году на президентских выборах Грудинин заменил Зюганова на посту кандидата в президенты. В результате КПРФ получила самый низкий результат за всю историю. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутатский статус мог улучшить перспективы Грудинина в бракоразводном процессе, подтвердил «URA.RU» эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов. Также думает и сама Ирина Грудинина. По ее мнению, экс-супруг рассчитывал: получив мандат депутата Госдумы, он попытается «получить неприкосновенность перед законом. В том числе, по вопросам, связанным с бракоразводным процессом».

Однако именно многочисленные счета и не дали Грудинину стать депутатом. В Центризбиркоме отметили, что Грудинин при регистрации написал в ЦИК, что не имеет заграничных счетов, однако налоговая служба это опровергла. «Мы руководствовались духом закона. Пока что кандидат может подавать в ЦИК ложные сведения. Насколько я знаю, сейчас уже готовится поправка в закон, чтобы закрыть эту лазейку», — рассказал «URA.RU» член ЦИК Николай Левичев.

Кроме того, Центризбирком не устроило, что, продвигая Грудинина на пост депутата, КПРФ нарушила очередность кандидатов. Дело в том, что на парламентских выборах 2016 года Грудинин занимал лишь девятое место в региональной группе и должен был сначала пропустить идущих перед ним кандидатов в депутаты. По словам Левичева, юридическая служба КПРФ в течение трех последних лет «грешит некоторой необязательностью, неадекватностью, некорректностью».

Не понравилось такое отношение и некоторым членам самой КПРФ. Так, экс-кандидат в депутаты Госдумы Борис Иванюженков уже попытался оспорить решение компартии. На парламентских выборах 2016 года он шел перед Грудининым и занимал в подмосковной региональной группе шестое меcто. «URA.RU» не удалось оперативно получить комментарий Иванюженкова.

ЦИК обратил внимание на счета Грудинина еще во время президентской кампании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пресс-секретарь главы КПРФ Геннадия Зюганова депутат Александр Ющенко считает, что «Иванюженков не знает законодательства». «Если вакантный мандат замещается из федерального списка (Грудинин должен был заместить умершего депутата нобелевского лауреата Жореса Алферова, который был в федеральном списке — прим. ред.), то он передается не по очередности, а по решению президиума партии любому из списка», — рассказал Ющенко «URA.RU».

Впрочем, то, что КПРФ продвигает в Госдуму именно Грудинина, должно настораживать, считает профессор Высшей Школы экономики, политолог Олег Матвейчев. «Вместо нобелевского лауреата в депутаты двигают человека, который незаконно приватизировал народное добро и прячет золотые слитки. Ищите материальный интерес», — говорит он.

Сам Павел Грудинин не ответил на звонки корреспондента «URA.RU».