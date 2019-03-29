Названа причина, по которой повышенные пенсии выплатят только в мае

В мае малообеспеченные пенсионеры получат повышенные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Повышенные выплаты российским пенсионерам начнут выплачивать только в мае, поскольку на апрель документы уже сформированы. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Выплата будет произведена в период с мая до 1 июля. Почему не в апреле? Закон только принят, а документы на выплаты в апреле уже сформированы. Поэтому, по заверению Минтруда и Пенсионного фонда, выплаты начнутся в мае», — цитирует «Парламентская газета» Бибикову.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что повышенные пенсии россиянам выплатят в мае, но не объяснил причину. Согласно новому закону, индексация выплат будет начисляться сверх прожиточного минимума. Пенсионеру будут положены две тысячи рублей доплаты и 500 рублей надбавки проиндексированных выплат, уточнил министр.

20 февраля, выступая перед Федеральным Собранием, президент РФ Владимир Путин поручил пересмотреть правила индексации и сделать перерасчет пенсий. 27 марта Совет Федерации одобрил закон о новых правилах индексации пенсий малообеспеченных пенсионеров.