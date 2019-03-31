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Мэр Екатеринбурга сообщил, когда восстановят Краснознаменную группу

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 13:46
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Демонтаж стелы Ордена Ленина на Плотинке -Плотине Городского пруда реки Исеть. Екатеринбург , краснознаменная группа, демонтаж стелы
Монумент демонтировали в 2013 годуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Краснознаменная группа в центре столицы Урала может быть восстановлена к 7 ноября текущего года. Об этом заявил журналистам глава города Александр Высокинский во время проверки Екатеринбурга на качество уборки.

«По плану — до конца года, но, может быть, получится к 7 ноября [восстановить Краснознаменную группу — прим. ред.]», — сказал Александр Высокинский. По его словам, сейчас необходимо провести обследование, чтобы понять, в каком состоянии находятся плиты в основании снесенного монумента.

«Распоряжение подписать недолго, но оно же не может состоять из двух слов: „Поехали!“, — объяснил Высокинский. — В него ведь надо заложить средства на ремонт. Поэтому и нужно обследование: возможно, потребуется усилить основание».

Ранее «URA.RU» сообщало, что, по мнению мэра Екатеринбурга, знаменитая Краснознаменная группа — это символ трудовых подвигов горожан. Вернуть снесенный шесть лет назад монумент, по словам градоначальника, должны до конца 2019 года.

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