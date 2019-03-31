Мэр Екатеринбурга сообщил, когда восстановят Краснознаменную группу

Краснознаменная группа в центре столицы Урала может быть восстановлена к 7 ноября текущего года. Об этом заявил журналистам глава города Александр Высокинский во время проверки Екатеринбурга на качество уборки.
«По плану — до конца года, но, может быть, получится к 7 ноября [восстановить Краснознаменную группу — прим. ред.]», — сказал Александр Высокинский. По его словам, сейчас необходимо провести обследование, чтобы понять, в каком состоянии находятся плиты в основании снесенного монумента.
«Распоряжение подписать недолго, но оно же не может состоять из двух слов: „Поехали!“, — объяснил Высокинский. — В него ведь надо заложить средства на ремонт. Поэтому и нужно обследование: возможно, потребуется усилить основание».
Ранее «URA.RU» сообщало, что, по мнению мэра Екатеринбурга, знаменитая Краснознаменная группа — это символ трудовых подвигов горожан. Вернуть снесенный шесть лет назад монумент, по словам градоначальника, должны до конца 2019 года.