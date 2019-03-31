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В Перми рабочие провалились в квартиру, пока убирали снег с крыши. ФОТО, ВИДЕО

Тимофей Вахрушев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 16:59
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Чистка крыши УрГПУ на Карла Либкнехта. Екатеринбург, уборка снега, снег на крыше, зима, чистка крыши дома
Инцидент произошел на крыше двухэтажного дома в Кировском районе (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми произошло ЧП с рабочими, которые убирали снег с крыши дома по адресу улица Юнг Прикамья, 29. Они провалились в квартиру жильцов, сообщается в группе «Наш Закамск» на сайте «ВКонтакте».

«УК наняли рабочих почистить снег с крыши, в итоге они провалились вместе с лопатами к нам в квартиру в туалет», — написал анонимный пользователь, опубликовав снимки. В комментариях к посту появилась и видеозапись последствий инцидента. Позднее дыру в потолке двухэтажного дома в Кировском районе временно закрыли фанерой, пишут пользователи.

В комментариях жильцам квартиры рекомендуют позаботиться о своей безопасности. «Вы там еще находитесь? А если еще что обвалится? Без посторонней помощи! Всяко может быть! Собирайте детей, необходимые вещи и бегите оттуда!!! И обращайтесь куда следует!» — отметил Алексей Серебряков. «Срочно в суд!» — добавила Елена Савоста.

Согласно данным из открытых источников, дом обслуживает ООО «УК «Домоуправление». В организации не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

Жильцы показали последствия ЧП
Фото: «Наш Закамск»
Так выглядела дыра, в которую провалились рабочие
Фото: «Наш Закамск»
Позднее ее закрыли фанерой
Фото: Дина Соловьева, «ВКонтакте»

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