В Перми произошло ЧП с рабочими, которые убирали снег с крыши дома по адресу улица Юнг Прикамья, 29. Они провалились в квартиру жильцов, сообщается в группе «Наш Закамск» на сайте «ВКонтакте».
«УК наняли рабочих почистить снег с крыши, в итоге они провалились вместе с лопатами к нам в квартиру в туалет», — написал анонимный пользователь, опубликовав снимки. В комментариях к посту появилась и видеозапись последствий инцидента. Позднее дыру в потолке двухэтажного дома в Кировском районе временно закрыли фанерой, пишут пользователи.
В комментариях жильцам квартиры рекомендуют позаботиться о своей безопасности. «Вы там еще находитесь? А если еще что обвалится? Без посторонней помощи! Всяко может быть! Собирайте детей, необходимые вещи и бегите оттуда!!! И обращайтесь куда следует!» — отметил Алексей Серебряков. «Срочно в суд!» — добавила Елена Савоста.
Согласно данным из открытых источников, дом обслуживает ООО «УК «Домоуправление». В организации не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».