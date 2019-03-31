Мэр Екатеринбурга придумал, как победить автомобилистов-«гряземесов»

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский предложил повысить штрафы за парковку на газонах. Об этом он заявил во время объезда города, проверяя качество уборки улиц.
«Встала уже проблема с гряземесами», — заявил Высокинский (автомобилисты, которые паркуют авто на газонах, прим.ред.). — Часть активного населения предлагает положить колючую проволоку на тротуар. Мы так делать не будем, но бороться с ними будем».
Решение проблемы глава города видит в увеличении штрафов. «Заезд на газон будет платным. Сильно платным. Моя бы воля — тысяч пять-десять», — заявил мэр (сейчас — от трех до пяти тысяч рублей, прим. ред.). Справиться можно только так, ставить ограждения дорого и смысла нет: если захотят, то все равно заедут».
Для увеличения штрафа придется менять региональное законодательство, но Высокинский уверен, что сможет это пролоббировать. «Коллеги из областной думы обеспокоены этим не меньше, чем мы, — сказал Высокинский. — На следующей неделе будем встречаться с (председателем Заксобрания Свердловской области) Бабушкиной, надеюсь, Людмила Валентиновна нам в этом поможет».
Также, по словам Высокинского, в местах, где традиционно паркуются «гряземесы», будут появляться видеокамеры.