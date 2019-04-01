Авиационные власти и следственные органы Германии начали изучениение обстоятельств крушения самолета, на борту которого находилась председатель совета директоров и совладелица российской компании S7 Наталия Филева. Тем временем в СМИ появились первые фотографии и видеозаписи с места катастрофы.
Пока известно, что частный самолет Epic-LT, на борту которого находились пилот и двое пассажиров, упал на поле для выращивания спаржи неподалеку от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Пассажирами, как уже подтвердила пресс-служба S7, была Наталия Филева и ее отец — жена и тесть владельца и основателя авикомпании Владислава Филева.
Разброс обломков самолета составил более 20 метров, сообщает телеканал 360. На место крушения выехали представители управления по расследованию авиационных происшествий ФРГ — ориентировочно они прибудут на место к 0:00 по московскому времени.
Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges sind 3 Menschen beim Landeanflug auf den Flugplatz #Egelsbach ums Leben gekommen. Laut Polizei kam die Maschine aus #Cannes, m?gl. waren 2 Insassen russische Staatsb?rger pic.twitter.com/976nk5wL1c— RTL Hessen (@RTLHessen) 31 марта 2019 г.