31 марта 2019

Опубликованы первые кадры с места гибели совладелицы S7. ФОТО, ВИДЕО

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 00:31
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При заходе на посадку самолет упал на поле и сгорелФото: YouTube, скриншот

Авиационные власти и следственные органы Германии начали изучениение обстоятельств крушения самолета, на борту которого находилась председатель совета директоров и совладелица российской компании S7 Наталия Филева. Тем временем в СМИ появились первые фотографии и видеозаписи с места катастрофы.

Пока известно, что частный самолет Epic-LT, на борту которого находились пилот и двое пассажиров, упал на поле для выращивания спаржи неподалеку от аэропорта Франкфурта-на-Майне. Пассажирами, как уже подтвердила пресс-служба S7, была Наталия Филева и ее отец — жена и тесть владельца и основателя авикомпании Владислава Филева.

Разброс обломков самолета составил более 20 метров, сообщает телеканал 360. На место крушения выехали представители управления по расследованию авиационных происшествий ФРГ — ориентировочно они прибудут на место к 0:00 по московскому времени.

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