Авиакомпания S7 подтвердила гибель председателя совета директоров

Председатель совета директоров и совладелица группы S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы в Германии. Информацию о происшествии подтвердили журналистам в пресс-службе S7.
По информации издания «Ведомости», крушение частного самолета Epic-LT произошло при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах. «Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким, — говорится в сообщении пресс-службы S7. — Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива».
Изначально СМИ сообщили о гибели владельца S7 Владислава Филева, однако позже появилась информация, что его на борту самолета не было. Источники также сообщают, что вторым пассажиром самолета был отец Наталии Филевой — они летели на лечение в Германию, пишет «Газета.ру». Третьей жертвой катастрофы стал пилот самолета. Подробности происшествия уточняются.