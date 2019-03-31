31 марта 2019

Авиакомпания S7 подтвердила гибель председателя совета директоров

Александр Поздеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 23:31
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Наталия Филева везла отца на лечение в Германию, сообщают источникиФото: YouTube

Председатель совета директоров и совладелица группы S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы в Германии. Информацию о происшествии подтвердили журналистам в пресс-службе S7.

По информации издания «Ведомости», крушение частного самолета Epic-LT произошло при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах. «Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким, — говорится в сообщении пресс-службы S7. — Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива».

Изначально СМИ сообщили о гибели владельца S7 Владислава Филева, однако позже появилась информация, что его на борту самолета не было. Источники также сообщают, что вторым пассажиром самолета был отец Наталии Филевой — они летели на лечение в Германию, пишет «Газета.ру». Третьей жертвой катастрофы стал пилот самолета. Подробности происшествия уточняются.

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