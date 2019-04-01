В ответ на карикатуру Джима Керри внучка лидера итальянских фашистов назвала его «ублюдком» фото: Alessandra Mussolini, Twitter

Внучку лидера Национальной фашистской партии Бенито Муссолини, члена итальянского и Европейского парламентов Алессандру Муссолини возмутила карикатура голливудского актера Джима Керри на ее предка. Перепалка между Муссолини и Керри разгорелась в Twitter.

«Если вам интересно, к чему может привести фашизм, спросите у Бенито Муссолини и его подруги Кларетты», — написал Джим Керри в подписи к карикатуре, где дуче и его спутница подвешены вниз головой. «Ты ублюдок. Твои рисунки — всего лишь испачканная бумага», — ответила ему внучка фашистского лидера. В комментариях к посту актера она опубликовала целую серию картинок, на которых показаны «ужасы, организованные американцами»: ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки, расовая сегрегация и война во Вьетнаме.

Алессандра Муссолини — ультраправый политик, основательница неофашистской партии «Социальное действие». Она неоднократно заявляла, что гордится своим дедом и не осуждает его поступки. В 2007 году из-за ее заявления о «врожденной преступности» румын разгорелся международный скандал, в результате которого распалась партия Европарламента «Идентичность, традиция, суверенитет», в которую входила Муссолини.