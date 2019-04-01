Глава Лянтора (ХМАО) Сергей Махиня публично высказал претензии главе Сургутского района Андрею Трубецкому за резкость высказываний, которые тот позволил себе в адрес мэра во время последнего визита в город из-за качества уборки снега. 31 марта градоначальник разместил в социальных сетях видеообращение к жителям Лянтора, где отчитался о ходе выполненных работ и ответил на критику Андрея Трубецкого.
«За всю свою деятельность я не слышал, чтобы подобные высказывания допускали губернатор, допускали другие главы муниципальных образований. Он (Андрей Трубецкой — прим.ред.) приехал в город, в первую очередь, для того, чтобы оказать помощь. Не обратился ни к одному руководителю предприятия, чтобы городу помогли, а просто сел в машину и уехал в Нижний Сортым», — заявил мэр Лянтора Сергей Махиня.
Поводом для конфликта стала рабочая поездка главы Сургутского района Андрея Трубецкого по населенным пунктам муниципалитета, которая состоялась 27 марта. В Лянторе чиновник оказался недоволен качеством уборки снега и публично предъявил претензии по этому поводу Сергее Махине. «Я хочу обратиться к Сергею Александровичу Махине, вот не благоухать, не почивать там в бозе, а заниматься работой. Вот то, что творится в центре, другим словом, кроме как бардак — назвать невозможно»? — заявил в своем видеоблоге Андрей Трубецкой. Также глава района дал обещание, что если ситуация не изменится, то он сам напишет заявление в прокуратуру о том, что администрация Лянтора не исполняет полномочия по уборке территории.
Мэр города в своем ответном слове заявил, что за несколько дней убрать 2-месячную выпавшую норму осадков невозможно и посоветовал главе района сменить тон общения^ «Я очень прошу вас изменить тактику поведения, вашего обращения, ваших высказываний, тем более таких публичных. Ни к чему хорошему они не приводят». В адрес администрации Сургутского района отправлен запрос с просьбой прокомментировать появившееся в социальных сетях видео.