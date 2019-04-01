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В Кургане на остановке нуждающимся предложили мелочь. ФОТО

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
01 апреля 2019 в 10:15
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Кошель и аварийка, пенсия, кошелек, мелочь, дотация, монеты, деньги
Авторы объявления решили помочь тем, у кого не хватает денег на проездФото: Александр Мамаев © URA.RU

Необычное объявление появилось на одной из остановок Кургана. Вместо контактных данных к отрывным клапанам неизвестные прикрепили монеты разного достоинства. Фотография такого объявления появилась на странице «Курганские.ру | Курган 45» в соцсети Instagram.

«Не хватает на проезд? Возьми монетку!», — говорится в тексте объявления. Судя по фото, курганцы успели воспользоваться двумя монетами. Автор публикации утверждает, что фото сделано на остановке возле гимназии №30 в Кургане.

Многие курганцы положительно оценили идею такого объявления. «Хорошо получилось. Не зря старались», — отметила пользователь katerina02_05. В то же время, некоторые из комментаторов предположили, что прикрепленные к объявлению монеты не будут использовать по назначению. «Отдерут на жвачки!», «А будет так: не хватает на шкалик — возьми», — предположили Ольга Попова и Иван Коновалов.

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