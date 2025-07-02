«Должны хорошо подумать»: МИД РФ отреагировал на действия Азербайджана против Sputnik

Захарова: меры Азербайджана в отношении Sputnik не связаны с их деятельностью
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Захарова подчеркнула, что ранее Баку не предъявлял претензий к работе офиса
Захарова подчеркнула, что ранее Баку не предъявлял претензий к работе офиса Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

Принятые Азербайджаном меры не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik, а продиктованы иными соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями», — сказала Захарова в эфире telegram-канала Sputnik. Она подчеркнула, что ранее Баку не предъявлял претензий ни к работе офиса, ни к деятельности его журналистов. Представитель МИД напомнила о важности добрососедских и дружественных отношений между Россией и Азербайджаном.

Напомним, в Баку 30 июня сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали семь сотрудников информационного агентства Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа «Россия сегодня», в состав которой входит агентство, назвала действия азербайджанских властей необоснованными, а выдвинутые обвинения — надуманными. На данный момент работа редакции полностью блокирована, связь с задержанными отсутствует, к ним не допускают ни родственников, ни представителей консульства.

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Принятые Азербайджаном меры не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik, а продиктованы иными соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями», — сказала Захарова в эфире telegram-канала Sputnik. Она подчеркнула, что ранее Баку не предъявлял претензий ни к работе офиса, ни к деятельности его журналистов. Представитель МИД напомнила о важности добрососедских и дружественных отношений между Россией и Азербайджаном. Напомним, в Баку 30 июня сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали семь сотрудников информационного агентства Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа «Россия сегодня», в состав которой входит агентство, назвала действия азербайджанских властей необоснованными, а выдвинутые обвинения — надуманными. На данный момент работа редакции полностью блокирована, связь с задержанными отсутствует, к ним не допускают ни родственников, ни представителей консульства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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