«Должны хорошо подумать»: МИД РФ отреагировал на действия Азербайджана против Sputnik

Принятые Азербайджаном меры не связаны с профессиональной деятельностью сотрудников агентства Sputnik, а продиктованы иными соображениями. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Меры Баку в отношении Sputnik Азербайджан сейчас продиктованы не претензиями к их работе, а другими соображениями», — сказала Захарова в эфире telegram-канала Sputnik. Она подчеркнула, что ранее Баку не предъявлял претензий ни к работе офиса, ни к деятельности его журналистов. Представитель МИД напомнила о важности добрососедских и дружественных отношений между Россией и Азербайджаном.
Напомним, в Баку 30 июня сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали семь сотрудников информационного агентства Sputnik Азербайджан, включая главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Медиагруппа «Россия сегодня», в состав которой входит агентство, назвала действия азербайджанских властей необоснованными, а выдвинутые обвинения — надуманными. На данный момент работа редакции полностью блокирована, связь с задержанными отсутствует, к ним не допускают ни родственников, ни представителей консульства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.